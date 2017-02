Roma, 28 feb. (askanews) - L'ultima delle proposte per Ama, emersa oggi in occasione della Commissione capitolina Ambiente, su nuove oasi ecologiche "rischia di essere l'ennesima proposta confusa e parziale del M5S. In otto mesi di governo poco e nulla è stato fatto per l'Ambiente e i rifiuti a Roma". Così la consigliera del Partito Democratico in Assemblea Capitolina Valeria Baglio. Ad oggi, "tra cambi di assessori e cambi di management aziendale, non c'è stata la serenità né la volontà di dare forma a proposte concrete. Ancora troppo vaga e parziale la visione sulla raccolta dei rifiuti, sulla diminuzione delle bollette per i cittadini e su eventuali utili da sostituire agli onerosi viaggi all'estero per lo smaltimento - continua la consigliera -. La conferma è arrivata purtroppo anche oggi, con le poche e frammentarie notizie su quelle che vengono definite oasi, ma che rischiano di diventare discariche diffuse in mancanza di una programmazione e di una visione più ampia. E poi, come si gestirebbero queste nuove "domus ecologiche" e a quale prezzo? Quale struttura in Ama sarà incaricata di raccogliere i dati di conferimento per procedere ai conteggi individuali? Quali sarebbero i vantaggi per i cittadini e quale il loro coinvolgimento?", conclude. Se a cambiamenti annunciati "non corrispondono condivisioni di progetti e una reale trasparenza sugli obiettivi condivisi anche dai cittadini, quei cambiamenti sono destinati a fallire. In primis perché non viene coinvolta la popolazione, e in seconda battuta perché nessuno conosce costi e rischi economici dell'intero progetto industriale. Su chi ricadrebbero i costi delle nuove oasi ecologiche? Temiamo si tratti ancora oggi di annunci, che continuano purtroppo a susseguirsi da mesi, e non di miglioramenti per i romani e per la città", conclude Baglio.