Roma, 30 dic. (askanews) - "Una errata valutazione della giunta Raggi ci ha costretto in queste giorni ad una forsennata maratona assembleare per non perdere fondi preziosi per Roma. E' solo grazie al senso di responsabilità della nostra opposizione se chiuderemo la partita dei debiti fuori bilancio entro il 31 dicembre. In questi giorni abbiamo garantito il via libera alla deroga al regolamento senza cui non si sarebbe potuto concludere l'iter nei tempi messi a disposizione dal governo. Dal 9 dicembre, invece di dare corso con presunzione al flop sul bilancio di previsione, avremmo potuto esaminare con più tempo a disposizione la situazione debitoria e spendere così tutti i 137 milioni di euro fruibili. Purtroppo per l'approssimazione dimostrata in questi mesi dalla Sindaca e dal suo entourage alla fine di questa maratona un terzo dei fondi sono andati perduti". È quanto dichiarano anche a nome del gruppo del PD capitolino, riferisce una nota, i consiglieri Valeria Baglio e Antongiulio Pelonzi a margine dei lavori dell'Assemblea capitolina. (Segue)