Roma, 29 dic. (askanews) - "Una svolta nella maratona dell'Aula Giulio Cesare, dedicata ai debiti fuori bilancio, grazie all'atteggiamento responsabile del Partito Democratico, che oggi ha avallato la procedura straordinaria per anticipare la discussione in Aula di alcune delle 100 delibere previste nell'ordine del giorno di domani. Per evitare un sovraccarico dei lavori d'Aula nell'ultimo giorno utile e l'azione da guiness dei primati che avrebbe coinvolto i consiglieri capitolini, abbiamo deciso come gruppo di anticipare ad oggi alcuni atti che permetteranno alla città di non perdere i fondi preziosi dell'apertura di credito consentita a Roma dal MEF". Così i consiglieri Pd dell'Assemblea Capitolina, Valeria Baglio e Anton Giulio Pelonzi. Di fronte "all'assurdità di questa situazione, tutta causata dall'incapacità di programmazione e di gestione di questa maggioranza, nonostante lo sforzo straordinario degli uffici che ringraziamo - continuano i consiglieri - il Pd ha responsabilmente deciso di non fare un cieco ostruzionismo ma di aiutare questa Amministrazione decisamente in affanno e consentire alla città di impegnare fondi che altrimenti si perderebbero e finirebbero per pesare sull'esercizio del prossimo anno. Una decisione che abbiamo preso nell'interesse della Capitale e perché abbiamo a cuore la nostra città".