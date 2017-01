Roma, 9 gen. (askanews) - "Ricordo ancora l'interrogazione durissima che i consiglieri del M5S allora all'opposizione, tra di loro Virginia Raggi, fecero in aula due anni fa per il mancato riscaldamento delle scuole alla riapertura dopo le vacanze invernali. E dire che quest'anno da Sindaca aveva anche annunciato l'operazione 'Scuole calde'". Così la consigliera pd dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio.

"Invece, niente di più disastroso: scuole gelate e genitori costretti a riprendere i loro figli in molti istituti di ogni ordine e grado. Tubi gelati e arresto degli impianti nei casi più gravi o mancata accensione 24 ore prima come annunciato nei casi generali. Al di là delle buone intenzioni, credo che sia evidente come il problema principale dei romani sia un Campidoglio privo di una squadra capace. Alla città - conclude - serve più che mai una guida salda e una squadra in grado di affrontare le emergenze quotidiane, anche quella semplice e scontata dell'inverno".