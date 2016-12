Roma, 22 dic. (askanews) - "È notizia di oggi che il concerto di fine anno a Roma non ci sarà, per via dell'ennesimo bando sbagliato dall'Amministrazione Raggi. Così dopo aver affossato il Natale, con l'albero più brutto di sempre, la maggioranza a 5 Stelle affossa anche il Capodanno. Con l'ultima prova di inadeguatezza di questo Sindaco e di questa maggioranza viene cancellano anche il clima di festa che dovrebbe accogliere i turisti che hanno scelto Roma come meta per le festività". Così Valeria Baglio, consigliera Pd dell'Assemblea Capitolina "Quest'anno a romani e turisti non resta che aspettare le 3:30 per festeggiare in strada (orario d'inizio della Festa del 1 gennaio organizzata dal Comune, ndr), ma senza bus e metro che termineranno le loro corse alle 2:30 e rimarranno nei depositi fino alle 8 del mattino successivo. Assessore Meleo, li accompagna a casa lei dopo i concerti?", conclude Baglio.