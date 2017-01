Roma, 9 gen. (askanews) - "Pagare (e non poco) per lavorare. Sembra un paradosso, uno scherzo di cattivo gusto e invece, come abbiamo visto, è ciò che capita a Roma, una città allo sbando, capitale di un paese altrettanto allo sbando, incapace di garantire ai propri cittadini il diritto primario su cui, come recita la Costituzione, si fonda la nostra Repubblica". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola. "Ciò che sta emergendo dall'inchiesta sulle assunzioni facili in Ama e Atac, le due più grandi società partecipate romane, - continua - non è semplicemente grave, sconcertante, vergognoso. È lo specchio di un modus operandi invalso nella gestione della cosa pubblica capitolina. Un sistema collaudato, una macchina per fabbricare consenso che si nutre di ricatti, favori e favoritismi, scambi, compravendite. Con la benedizione della politica e la connivenza del sindacato". (Segue)