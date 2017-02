Roma, 7 feb. (askanews) - L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione 54/2016, a firma delle consigliere del Pd Baglio, Piccolo, Di Biase e Celli) che impegna la sindaca e la Giunta capitolina a intitolare una strada o una piazza della città a Tina Anselmi. "Tina Anselmi è stata una partigiana - ha ricordato illustrando la mozione la firmataria Valeria Baglio - è stata la prima donna a diventare ministra in Italia e presidente dell'importante commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. A lei si deve la legge sulle Pari opportunità, ha vissuto lunghi anni a Roma prima del suo decesso, sarebbe un onore per la città di Roma dedicarle un toponimo", ha aggiunto Baglio trovando il consenso di tutti i colleghi di maggioranza e opposizione. La seduta è stata aggiornata a giovedì mattina, ma in chiusura è stata approvata un'altra mozione all'unanimità, la 3/2017 a firma dei consiglieri Pd Baglio, Corsetti e Piccolo che impegna la Sindaca e la Giunta a collaborare con il Municipio Il per il ripristino della targa in memoria di Giacomo Matteotti distrutta a seguito di un atto vandalico.