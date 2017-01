Roma, 3 gen. (askanews) - A Roma "i nuovi bus sono regolarmente in servizio" e non c'è "nessun problema alle porte che hanno solo un nuovo sistema "economizzatore", e non a tempo, il quale, se nessuno sale o scende, le fa chiudere: è l'Atac, che con una nota, interviene nella nuova querelle sul trasporto pubblico romano.

"Con riferimento a notizie apparse sulla stampa odierna", Atac, infatti, precisa che "le stesse sono destituite di ogni fondamento e che i nuovi bus sono regolarmente in servizio". "Ad ogni buon conto e per maggior chiarezza - prosegue la nota - l'azienda sottolinea che il sistema di chiusura delle porte cui gli articoli fanno riferimento non è un temporizzatore, bensì un economizzatore, che provvede alla chiusura della porta centrale e di quella posteriore in assenza di transiti rilevati nel vano porta mediante la telecamera conta passeggeri". E "tale sistema, peraltro, è stato specificatamente richiesto nel capitolato della gara di acquisto dei bus ed è già presente in forma analoga sulle vetture della passata fornitura 'Serie Roma'. Il dispositivo, peraltro, è escludibile con la pressione di un semplice selettore posto sul cruscotto dei mezzi UrbanWay".(Segue)