Roma, 25 feb. (askanews) - Atac ha aperto un'indagine interna per accertare le regioni dell'incendio che, intorno all'1,30, ha interessato stanotte un bus a metano in servizio sulla linea N1 in via Pineta Sacchetti.

In una nota si spiega che l'evento non ha avuto conseguenze gravi grazie ai sistemi di sicurezza e alla professionalità dell'autista. Il conducente, lievemente intossicato dal fumo, è stato accompagnato in ospedale per controlli.

Atac - si aggiunge nel comunicato - è fortemente impegnata a garantire l'efficienza dei mezzi di superficie, dovendo fare i conti con una flotta con un'età media elevata che, nel caso dei bus a metano è superiore ai dieci anni.