Roma, 27 dic. (askanews) - "Ho verificato in prima persona la situazione lungo le strade della capitale, riscontrando un quadro positivo: i cassonetti sono per lo più vuoti, gli elementi di criticità assai rari. Emerge quindi un contesto diametralmente opposto rispetto a quanto rappresentato da alcuni organi di informazione che hanno denunciato presunte difficoltà, arrivando persino a parlare di emergenza. L'area di viale Marconi e la zona del Flaminio (vedi foto allegata), descritte dai giornali con toni apocalittici, mostrano una buona tenuta". Così la neoassessora capitolina all'Ambiente della Capitale Pinuccia Montanari in un post sulla sua pagina facebook. "Gli operatori dell'Ama hanno lavorato a pieno ritmo, garantendo un servizio pienamente aderente alle necessità dei cittadini. Basti pensare che, il 26 dicembre, sono state raccolte 2852 tonnellate di indifferenziata, grazie al contributo di oltre 2500 tra mezzi e unità di personale - spiega ancora l'assessora -. E il risultato è stato eloquente: il quadro complessivo della raccolta ha evidenziato un significativo miglioramento rispetto alle giornate natalizie degli scorsi anni. Sono le cifre a certificarlo: in base alle segnalazioni ricevute da Ama e ai controlli effettuati, risulta che soltanto il 2% su un totale di circa 55mila cassonetti ha palesato criticità". (Segue)