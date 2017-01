Roma, 25 gen. (askanews) - "Crediamo fortemente nel rilancio dei mercati rionali che rappresentano un punto di riferimento del tessuto economico della città. Abbiamo trovato una situazione complessa, con molti mercati che versano in condizioni critiche", così in una nota l'assessore allo sviluppo economico, turismo e lavoro Adriano Meloni.

"Dopo molti anni, finalmente - sottolinea l'assessore - si mette mano ad un processo di riqualificazione e ammodernamento delle strutture. In molti casi, a fronte di un meccanismo che consentiva un abbattimento delle quote da versare all'amministrazione per la manutenzione delle strutture, gli interventi effettuati non sono stati adeguati e soddisfacenti. Si tratta di un problema che colpisce prima di tutto gli operatori dei mercati, ma anche cittadini e consumatori".

"Vogliamo invertire questo stato di cose, rafforzando l'impegno per riqualificare le strutture rendendole più moderne e funzionali. Non sottraiamo fondi per i mercati, ma - conclude Meloni - ne iniettiamo di nuovi prevedendo investimenti mirati ed efficaci".