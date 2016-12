Roma, 29 dic. (askanews) - L'Assemblea capitolina procede nella maratona d'aula con la quale sta cercando di coprire il massimo dei debiti fuori bilancio del Comune di Roma con gli spazi di finanza sul debito gestito concessi dal Mef. Dopo aver esaurito l'Ordine del giorno di oggi, che prevedeva l'esame di 13 delibere per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'opposizione, che sta garantendo il numero legale dell'aula pur non partecipando al voto o votando contro, ha assicurato voto positivo unanime dalla richiesta avanzata dai consiglieri del M5S di far scorrere l'Odg e anticipare 40 delibere delle 99 delibere messe in calendario per domani. Contrariamente a quanto previsto fino a ieri dal M5S, però, si potrebbe continuare a votare fino a San Silvestro come inizialmente anticipato. Le delibere votate questa mattina portano a coprire altri 11,3 milioni di euro circa, tra i quali un debito del 2014 verso Eriches 29 società riconducibile al protagonista di Mafia Capitale Salvatore Buzzi, che è stata approvata anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi di passaggio in aula al momento di questo voto. (Segue)