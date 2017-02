Roma, 9 feb. (askanews) - L'Aula Giulio Cesare continua ad essere scossa dalle inquietudini della città. Fischi e schiamazzi hanno interrotto la seduta dell'Assemblea capitolina pochi minuti prima della chiusura della seduta. "Fra 20 giorni scade la manutenzione del verde di Roma - protestavano gli operai manutentori -, mandate a casa 50 famiglie che hanno fatto il loro lavoro. Siamo stati usati solo per l'emergenza, ora rottamati", hanno spiegato i cittadini esponendo cartelli. Il Progetto Manutentori civici era partito lo scorso aprile del 2016 e aveva coinvolto 50 ex disoccupati nello sfalcio dell'erba presso cento scuole all'avvio dell'anno scolastico, e nella manutenzione delle ville storiche della città. Dopo di che per i lavoratori, nessun rinnovo dell'incarico e nessuna prospettiva. "Chiediamo il rinnovo del contratto e il riconoscimento della qualifica professionale da noi ricoperta durante i 10 mesi trascorsi", hanno detto i lavoratori, che sono stati accompagnati nella sala del Carroccio per incontrare dei delegati dei gruppi consiliari.