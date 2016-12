Roma, 28 dic. (askanews) - L'Assemblea capitolina ha chiuso la prima giornata di seduta dopo la pausa estiva approvando tutte le prime 17 delibere previste all'Ordine del giorno. La seduta è stata tolta circa quattro ore prima dell'interruzione prevista, fissata per le venti. L'obiettivo della maggioranza M5S è chiudere tutte le delibere che gli uffici capitolini e la Giunta riusciranno a vagliare, ottenendo i pareri positivi dell'Oref e della Commissione Bilancio, entro il 30 dicembre, cioè un giorno prima della scadenza di legge. In un lungo post su Facebook l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo ha spiegato che la Giunta, convocata sia oggi sia domani nel pomeriggio, auspica di "arrivare entro la fine della giornata a un plafond che superi i 70 milioni di euro. Poi andremo avanti per approvarne di ulteriori, come per esempio gli oltre 44 milioni di euro che arrivano dal dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) e che riguardano lavori stradali già effettuati". In coda anche circa 45milioni di euro destinati a fornitori Atac che potrebbero essere articolati in tre delibere distinte, anziché in un maxi-provvedimento come ipotizzato in un primo momento. L'Aula Giulio Cesare è convocata domani di nuovo fino alle 20, con all'Ordine del giorno altre 13 delibere sempre relative a debiti fuori bilancio.