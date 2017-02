Al via le visite senza barriere dal 5 febbraio

Roma, 3 feb. (askanews) - Dopo aver aperto il cancello che divideva le due aree, da domenica prossima 5 febbraio a Roma sarà possibile attraversare interamente senza barriere l'area archeologica centrale, con aperture gratuite ogni prima domenica del mese per tutto il 2017. Lo comunicano in una nota congiunta Roma Capitale, l'Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma.

"Sarà un unico grande percorso nel cuore archeologico di Roma, una nuova occasione per immergersi senza soluzione di continuità nella storia e nelle emozioni della Roma Antica. Una passeggiata all'insegna dell'abbattimento di ogni cancello in grado di interrompere la continuità del racconto storico e attrezzata senza barriere architettoniche", si legge nella nota: "Dai Fori Imperiali al Foro Romano e Palatino si potrà passare liberamente da un sito a un altro e percepire, nella ritrovata unitarietà, la grandezza di un passato che ci appartiene. L'accesso ai siti sarà consentito dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 15.30. Il percorso che attraversa l'area archeologica dei Fori potrà essere compiuto indifferentemente partendo dall'accesso all'area di competenza capitolina, da Piazza Santa Maria di Loreto, presso la Colonna Traiana, o da uno degli ingressi della Soprintendenza di Stato, a Largo Corrado Ricci, all'Arco di Tito, o a via di San Gregorio".

"Partendo da uno degli ingressi al Foro Romano e Palatino della Soprintendenza - prosegue il comunicato - si potrà accedere alle residenze imperiali palatine, alla Basilica di Massenzio, all'area monumentale della piazza del Foro, dove si affacciano i grandi Templi e le grandi Basiliche Iulia ed AEmilia, per arrivare alla Curia (sede del senato romano), da dove si passerà nell'area della Sovrintendenza Comunale. Qui si aprono i Fori di Nerva e di Cesare e, passando al di sotto di via dei Fori imperiali, attraverso le cantine delle antiche abitazioni del quartiere Alessandrino, si arriverà al Foro di Traiano, con la spettacolare visuale sulla Colonna e sui Mercati traianei".(Segue)