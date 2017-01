Roma, 10 gen. (askanews) - Ancora disagi da freddo in alcune scuole di Roma alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, mentre nell'istituto superiore Leonardo da Vinci di Maccarese gli studenti sono in sciopero dopo aver trovato nuovamente, come denunciato prima delle vacanze, escrementi di topi. Il Campidoglio, ieri, riduceva il numero dei disservizi a 62 su 1.124 impianti termici scolastici, ricordando che su una ventina dei malfunzionamenti si era già intervenuti domenica 8 gennaio.Oggi quei dati non sono stati aggiornati. L'associazione dei presidi, però, dirama anche stamattina il bollettino delle aule ghiacciate: scioperi ai licei Galilei, Giulio Cesare, maretta al Tasso e al Righi per i termosifoni guasti mentre all'istituto Pascal di Pomezia si combatte il freddo con le stufe portate da casa. Il Codacons annuncia un esposto alla magistratura per "interruzione di pubblico servizio" a seguito delle tante proteste ricevute da parte di studenti, insegnanti e genitori. "L'impossibilità di frequentare gli istituti scolastici a causa delle temperature proibitive delle aule configura l'interruzione di un servizio pubblico quale è l'istruzione - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Per questo vogliamo sapere chi siano i responsabili di tale grave situazione e cosa abbia fatto il Comune di Roma per prevenire un disservizio così grave alla popolazione". E proprio contro l'amministrazione si scaglia il Codacons, che chiede al sindaco Raggi di risarcire le famiglie per i disagi e i danni subiti. (Segue)