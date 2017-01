Roma, 8 gen. (askanews) - Dalle prime ore di questa mattina il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso, in carreggiata interna, al km 35,500, in corrispondenza dell'uscita Prenestina, a causa di un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. L'impatto ha provocato un morto e 4 feriti. Lo rende noto Anas, precisando che il traffico è deviato sull'uscita Prenestina. Sul posto sono intervenute squadre Anas per gestire la viabilità.

