Roma, 3 gen. (askanews) - "Ama Spa esprime vicinanza all'autista che questa mattina è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto all'interno dello stabilimento aziendale di Rocca Cencia. Abbiamo inviato subito dei nostri preposti in ospedale per avere informazioni dirette sulle condizioni di salute del dipendente e continueremo a monitorare la situazione, sperando in una rapida e positiva evoluzione del quadro clinico. Parallelamente sono state già avviate le verifiche del caso sulla dinamica del sinistro".

E' quanto dichiarano in una nota l'Amministratore Unico di Ama Spa, Avv. Antonella Giglio, e il Direttore Generale di Ama Spa, Stefano Bina.