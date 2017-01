Roma, 10 gen. (askanews) - Pulizie "intensive" per le grandi strade di Roma. E' infatti scattato già nei primi giorni del 2017 il programma mensile di spazzamento meccanizzato "protetto" (con divieti di sosta temporanei) delle maggiori arterie stradali della Capitale. Lo comunica l'Ama con una nota.

Questa settimana, fino a venerdì 13 gennaio, le operazioni di pulizia si concentrano su via Aurelia. Il programma proseguirà poi con via Appia (15-20 gennaio), via Ardeatina (17-21 gennaio) e si concluderà con via Ostiense (23-27 gennaio). Nella prima settimana di gennaio gli interventi hanno invece riguardato via Laurentina.

Le operazioni - spiega l'Ama - prevedono attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Mediamente sono impegnati 8/10 operatori al giorno, supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca, ecc. Per quanto riguarda l'Aurelia, sono interessate anche le principali strade connesse alla consolare, come via Baldo degli Ubaldi, via Gregorio VII e Circonvallazione Aurelia. Gli interventi, predisposti da Ama d'intesa con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolti in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente dall'azienda.

