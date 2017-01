Roma, 22 gen. (askanews) - A Roma più di 1.000 interventi di spazzamento intensivo per la rimozione del fogliame effettuati nella seconda metà del mese e pianificati fino al 31 gennaio. Prosegue il piano straordinario predisposto da Ama, in collaborazione con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, che riguarda le principali strade alberate della Capitale.

In una nota Ama comunica che le operazioni, scattate il 15 gennaio, hanno già interessato numerose strade tra cui: via Tiburtina, viale delle Province, viale Ippocrate, viale della Serenissima, via Nomentana, via di Casalbertone, Circonvallazione Clodia, Circonvallazione Trionfale, viale delle Milizie, viale Giulio Cesare, viale Angelico, via Merulana, via Emanuele Filiberto, Circonvallazione Ostiense, piazza Mancini, viale delle Belle Arti, via della Magliana, Circonvallazione Gianicolense, via di Saponara, corso Regina Maria Pia, via della Pineta di Ostia, via Vasco de Gama.

Da domani lunedì 23 gennaio fino a fine mese, gli interventi giornalieri proseguiranno su: via Casilina, via Prenestina, via delle Sette Chiese, via del Caravaggio, via Mantegna, Circonvallazione Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Nuova, via di Tor Marancia, via Collatina, via di Portonaccio, Largo Preneste, via Ardeatina, via Appia Antica, via del Tintoretto, Circonvallazione Ostiense, San Paolo, via Laurentina, Via della Magliana, via del Trullo, viale Portuense, Monteverde, Circonvallazione Gianicolense, via della Pisana, via di Bravetta, via Aurelia, viale Mattia Battistini, via Trionfale, via Boccea, via di Torrevecchia.

