Roma, 19 gen. (askanews) - "L'incremento di produttività temporaneamente sospeso andrà recuperato dai lavoratori. Grazie alla nuova articolazione degli orari proposti, modulati sulle 38 ore e sull'analisi dello svolgimento dei servizi, Ama applicherà il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro". Lo dichiara l'Amministratore Unico dell'Azienda municipalizzata per l'ambiente di Roma (Ama), Antonella Giglio, in riferimento all'applicazione del nuovo CCNL. "La scelta di posticipare l'avvio del nuovo orario di lavoro - spiega Giglio - è il frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali. Vogliamo rendere Ama più efficiente, anche grazie al dialogo, ma in tempi rapidi e senza concedere alcun privilegio. Il percorso già avviato proseguirà la prossima settimana e si concluderà nel più breve tempo possibile. La rimodulazione dell'orario coinvolgerà i vari comparti produttivi aziendali quali Sedi di Zona, Autorimesse, Impianti, Officine e Uffici".