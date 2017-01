Roma, 10 gen. (askanews) - "Nella sezione 'società trasparente' del sito www.amaroma.it (sotto la voce 'organizzazione') sono presenti tutte le informazioni relative all'Amministratore Unico di Ama Spa in carica (atto di nomina, compenso, curriculum vitae, dichiarazione reddituale relativa al 2015, dichiarazione patrimoniale, ecc. ) previste dalla legge. Tali dati sono stati trasmessi dall'interessata a nomina avvenuta e sono stati poi pubblicati a inizio dicembre. L'azienda ha dunque assolto pienamente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed è destituita di qualunque fondamento la notizia, trasmessa ad alcune agenzie di stampa, secondo cui l'attuale l'Amministratore Unico di Ama S.p.A. avrebbe negato il consenso a pubblicare sul sito aziendale le dichiarazioni relative ai propri dati patrimoniali e reddituali". E' quanto comunica in una nota Ama.

"Sarebbe auspicabile che chiunque sostiene determinate tesi prima le verificasse - afferma l'amministratore unico di Ama Antonella Giglio -. Tutti i dati e le informazioni reddituali e patrimoniali riferiti alla mia persona sono stati trasmessi pochi giorni dopo la mia nomina e pubblicati dall'azienda celermente, senza attendere che trascorressero i tre mesi di tempo - tuttora in corso - previsti dalla legge. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado non hanno consentito alla pubblicazione dei loro dati, ma questa è una facoltà sacrosanta che la legge stessa prevede ed io ho reso di ciò pubblica dichiarazione, come avviene in questa fattispecie. Né io né l'azienda che rappresento dal 16 novembre abbiamo nulla da nascondere", conclude Giglio.