Roma, Alfonsi (Mun.I): sull'Esquilino decida tutta l'Aula

Roma, 14 feb. (askanews) - "Questo consiglio ha un senso se viene votato un atto da parte di tutta l'Aula che si prenda così una responsabilità, visto che la maggioranza dei temi riguardanti l'Esquilino è di competenza del Campidoglio. I cittadini si pongono tre domande: quando esce il bando per la riqualificazione del giardino? Quando si faranno i lavori? Sono previsti fondi per la manutenzione per i prossimi tre anni?". Così la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi intervenuta nell'Assemblea capitolina straordinaria dedicasa al caso del degrado del rione Esquilino.

Nel frattempo, chiede Alfonsi "si attivi il servizio di pulizia e si aprano i bagni della casetta Ama. Per quanto riguarda la sicurezza, c'è il problema dei mercatini rom e serve quindi l'attivazione immediata del tavolo per l'ordine e la sicurezza dei municipi, che ancora non sono iniziati. Serve uno sforzo del Campidoglio per andare a vedere la filiera delle merci, è inutile prendersela con gli ultimi. Ci vuole una ordinanza della sindaca che faccia multare gli acquirenti". Poi, aggiunge la presidente "c'è il tema della cultura, lì c'è la questione dell'apertura di nuovi spazi, in particolare la biblioteca di Villa Altieri, che era della provincia. Siccome la sindaca è anche sindaca della Città Metropolitana. Bisogna prendere una decisione sul cinema Apollo, diventato un problema di sicurezza, essendo stato transennato perché c'è il rischio di un crollo".

Serve immediatamente però, per restituire all'Esquilino il suo decoro "di arrivare alla raccolta porta a porta su tutto il rione, si facciano le isole ecologiche e si ridisegni la raccolta dei rifiuti degli esercizi commerciali anche con l'assistenza della mediazione linguistica per tutti gli esercizi gestiti da altre comunità". Lo spazzamento e la pulizia delle strade non possono aspettare: "si può pensare a differenziare tra grandi e piccole. Per via Mamiani, per esempio, che è piccola, passano 20mila persone ogni giorno. Quella via va spazzata tutti i giorni e pulita una volta a settimana. Se il consiglio dà mandato agli assessori di occuparsi del tema forse si può arrivare a un cambiamento", conclude.