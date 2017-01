Roma, 8 gen. (askanews) - "Gli offrii di entrare al gabinetto del ministero dell'Agricoltura come assistente e quando poi arrivai in Campidoglio mi chiese di tornare a lavorare vicino a me. Gli affidai il Dipartimento delle Politiche abitative, ma era diventata una persona ingestibile e pretendeva di entrare nel gabinetto. Dopo un anno della nostra amministrazione, se ne andò prima in Rai e poi alla Regione Lazio con la Polverini". L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno - in un'intervista concessa a 'Presadiretta' nell'inchiesta "Il sacco di Roma" di Giulia Bosetti in onda domani su Rai3 alle 21.15 - parla di Raffaele Marra, l'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi arrestato a metà dicembre per corruzione.

Alemanno ammette di aver avuto contatti con lui anche quando era nella squadra della sindaca Raggi: "Quando vedevo che veniva utilizzato per creare un collegamento tra la destra e l'amministrazione Raggi, io l'ho chiamato e gli ho detto: se vuoi faccio una dichiarazione in cui dico che tu non c'entri niente con noi, come poi ho fatto".