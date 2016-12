Roma, 30 dic. (askanews) - Terza giornata di Assemblea capitolina a oltranza, dopo un primo appello a vuoto e un'ora di ritardo sulla convocazione, per accertare quanti più debiti fuori bilancio da coprire entro il 31 dicembre con i 137 milioni di spazi di finanza concessi dal Mef sul debito gestito del Comune di Roma.

Dopo i primi due giorni di convocazione dell'Aula Giulio Cesare a oltranza, e voto a batteria senza ostruzionismo da parte delle opposizioni, ieri sera si è arrivati a deliberare, e dunque a coprire potenzialmente, circa 63 milioni dei 215 circa di debiti fuori bilancio presunti del Comune.

Sempre ieri sera, in coda all'Assemblea Capitolina, la commissione Bilancio ha dato l'ok, dopo il vaglio della Giunta Raggi, all'esame in Aula di altre 5 delibere da circa 23 milioni di euro. Dalla Giunta, stando a quanto spiegato via facebook dalla stessa sindaca di Roma Virginia Raggi, è stato dato l'ok in totale a oltre 130 delibere. All'attenzione dei consiglieri capitolini nell'Ordine dei lavori di oggi, salvo aggiunte last minute da parte della Giunta, ci sarebbero circa altre 60 delibere che porterebbero le somme emerse e liquidabili intorno ai 98 milioni di euro. Obiettivo dell'Aula è chiudere i lavori entro stasera, per evitare una coda di seduta al limitar del cenone di San Silvestro.