Roma, 7 feb. (askanews) - Arrivano alla spicciolata presso la sede del dipartimento capitolino Urbanistica tutti i big della Giunta Raggi e del M5S romano per l'incontro con i promotori del progetto dell Stadio della Roma. Oltre al capogruppo Paolo Ferrara, al presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vitom e all'assessora alla Mobilità Linda Meleo, è arrivato il vicesindaco Luca Bergamo: "L'intenzione è che lo stadio si faccia - ha spiegato - ma nella legge e con le garanzie di sicurezza per tutti. C'è passione nel fare polemica, ma qui lavoriamo sul serio sulle cose. Noi non siamo l'amministrazione del no, lavoriamo seriamente su tutte le cose". Lo stadio, secondi Bergamo "è un'occasione di sviluppo a patto che sia fatto bene e a regola. Gli incontri continuano perché ci sono degli ostacoli tecnici da superare, ci sono pareri che sono stati espressi, ci sono riserve che vanno affrontate. Si affronta con calma e con serietà - ha aggiunto -. Oggi in rappresentanza dell'amministrazione comunale ci siamo io e Berdini. Non è vero che facciamo melina. I tempi di sospensione è necessario che vadano rispettati". A chi gli chiedeva se volesse rispondere a Totti, ha tagliato corso: "Ci ha già pensato la sindaca".