Roma, 29 dic. (askanews) - Al via in Aula Giulio Cesare la seconda giornata di lavori per la copertura dei debiti fuori bilancio del Comune di Roma con i 137 milioni concessi dal Mef. La seduta si è aperta rispettando un minuto di silenzio in memoria di mamma Deborah e la piccola Aurora nel crollo della palazzina avvenuto ieri a Acilia.

Prima della seduta plenaria la commissione capitolina Bilancio, riunitasi stamattina in Campidoglio, ha dato parere favorevole ad altre 41 delibere sui debiti fuori bilancio, per un valore pari a 23,8 milioni di euro circa.

Tra questi anche una delibera relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio per 8,8 milioni ad Acea Energia Mercato libero derivante da fatture insolute relative ai canoni e consumi concernenti le utenze elettriche degli edifici di proprietà di Roma Capitale, per l'anno 2013. Le delibere passano ora all'attenzione dell'aula.