Roma, 20 feb. (askanews) - Trapianto di rene da donatore con gruppo sanguigno incompatibile: eseguiti con successo i primi sei trapianti nel Lazio da un'equipe multidisciplinare del Policlinico A. Gemelli di Roma.

Gli interventi sono stati eseguiti grazie a una tecnica all'avanguardia, made in Giappone, e utilizzata a oggi solo in pochi centri in Italia, e grazie a questa tecnica innovativa sono già sei i pazienti laziali che hanno ricevuto un rene da un donatore vivente con gruppo sanguigno incompatibile. L'incompatibilità del gruppo sanguigno (da sempre considerata una barriera alla possibilità di effettuare un trapianto di rene) viene infatti bypassata ripulendo il sangue del paziente che riceve l'organo così da eliminare gli anticorpi contro il sangue del donatore.

Gli interventi sono stati effettuati dall'equipe chirurgica della sezione trapianti di rene dell'Unità operativa trapianti di rene, diretta dal professor Franco Citterio, mentre il prelievo del rene è stato effettuato con procedura laparoscopica dal Professor Jacopo Romagnoli. (Segue)