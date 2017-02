Roma, 11 feb. (askanews) - Ha aggredito un autista di un bus pubblico dell'Atac perchè si era rifiutato di fare una fermata non prevista. Quindi, rintracciato dalla polizia, ha minacciato gli agenti di contagiarli con l'Aids, prima di essere bloccato dai poliziotti con lo "spray al peperoncino" (in dotazione da pochi giorni alle Volanti della Questura) ed arrestato.

E' accaduto ieri a Roma, dove in manette è finito un romano di 41 anni, C.V., noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari. Nella tarda mattinata, in viale di Tor Bella Monica, sull'autobus 59 che porta al policlinico Tor Vergata, l'uomo dopo aver preteso che l'autista effettuasse una fermata non prevista nel tragitto, al rifiuto di questi si è infuriato e con l'estintore in dotazione al mezzo pubblico ha rotto i vetri di protezione del posto di guida, ferendo l'autista. Poi è fuggito. (Segue)