Roma, 24 feb. (askanews) - Il Campidoglio aderisce anche quest'anno a M'illumino di meno, l'iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, per promuovere il risparmio energetico. Dalle 19 alle 19.15 di oggi verranno spente le luci di piazza del Campidoglio, alle 18.30 quelle del Foro di Augusto, come gesto simbolico per sensibilizzare cittadini romani sul tema della riduzione dei consumi elettrici.

Previste anche altre iniziative per premiare quanti già concretamente danno un contributo al risparmio energetico, prediligendo forme di mobilità sostenibile. Oggi pomeriggio, dalle 17.30 in poi, i ciclisti che vogliono visitare la Sala Oriazi e Curiazi dei Musei Capitolini, appena restaurata, potranno farlo gratuitamente, presentandosi in biglietteria con la bici. Sempre oggi sono previste agevolazioni per le bici sui mezzi pubblici: anche chi non possiede un abbonamento Metrebus e decide di spostarsi con la metro e le 16 linee bus bike friendly nelle fasce orarie previste (inizio servizio-7, 10-12, 20-fine servizio), non paga il biglietto per la bicicletta.

