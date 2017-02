Roma, 2 feb. (askanews) - In un anno sono stati raccolti, grazie al progetto "il pane A Chi Serve 2.0", quasi 48mila kg di pane per un valore economico di 135mila euro circa, raggiungendo oltre 2.100 indigenti ogni giorno e accompagnando oltre 413mila pasti con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente.

Sono i dati che le Acli di Roma hanno presentato in vista della 4° giornata nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare, presentata oggi presso la Fondazione Enpam. L'iniziativa ha il sostegno del Municipio Roma I Centro e delle Acli di Roma e provincia.

Con l'avvicinarsi della 4° giornata nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare, oggi e domani, sotto i portici dell'Enpam, in Piazza Vittorio Emanuele II, 7 e presso alcuni supermercati del I municipio, i volontari del Servizio Civile delle Acli di Roma raccoglieranno alimenti, anche prossimi alla scadenza, da destinare alla mensa per i poveri della Caritas di Roma, della Comunità di Sant'Egidio e della Croce Rossa di Roma.