Roma, 27 dic. (askanews) - "E' inammissibile che i lavori eseguiti dalle imprese nel 2014 su richiesta del Comune per far fronte a varie emergenze, tra cui quelle determinate dall'alluvione, ancora non siano stati pagati. Ancora più inaccettabile è il fatto che a distanza di 3 anni gli organi comunali preposti non abbiano completato le necessarie verifiche". Lo dichiara in una nota il presidente dell'ACER (l'Associazione costruttori edili di Roma e provincia), Edoardo Bianchi.

Bianchi ricorda che "ci sono ancora risorse di Patto di Stabilità concesse recentemente dal Governo sufficienti a porre fine, una volta per tutte, all'irragionevolezza di tale situazione che troppi gravi problemi ha già provocato ai bilanci delle imprese esecutrici".

"Tali risorse governative dovranno essere necessariamente utilizzate entro l'anno, altrimenti il Comune ne perderebbe la disponibilità: è un atto da troppo tempo dovuto - conclude Bianchi - il cui compimento segnerebbe un'inversione di tendenza rispetto alla diffusa inefficienza e ridarebbe credibilità all'Amministrazione capitolina".