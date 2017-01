Roma, 26 gen. (askanews) - "Bene la delibera che domani sarà presentata in Giunta comunale dall'Assessore Mazzillo sul proseguimento del processo di chiusura dei centri per l'assistenza abitativa temporanea. E' questo un provvedimento sollecitato dall'Acer fin dalla precedente legislatura del Campidoglio", dichiara il presidente dei costruttori romani Edoardo Bianchi, secondo il quale "tali Centri hanno rappresentato solamente una misura temporanea per l'emergenza abitativa che si è protratta per troppi anni". "Occorre ora però mettere in atto programmi di interventi di edilizia sociale che offrano soluzioni strutturali al problema della casa" conclude il Presidente dell'Acer.