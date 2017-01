Roma, 11 gen. (askanews) - Una "alleanza" per migliorare la mobilità di Roma in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale. La giunta capitolina, riunitasi questa mattina in Campidoglio, ha approvato una delibera che prevede lo schema di accordo quadro tra Roma Capitale, l'Automobile Club Italia (Aci) e l'Automobile Club Roma. Il fine - spiega una nota del Campidoglio - è di operare congiuntamente per migliorare le condizioni della mobilità in termini di sicurezza, fluidità e sostenibilità ambientale e promuovere al contempo la diffusione di modelli di mobilità compatibili (sollecitazioni all'uso del trasporto pubblico locale, promozione di modelli di mobilità attiva).

Tra le azioni da implementare: attività di analisi di incidentalità e valutazione dei soggetti a massimo rischio (utenze vulnerabili); valutazione dei livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali, con particolare riferimento all'ambito urbano; sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza stradale, mobilità sostenibile e pratiche di guida sicura; formazione specialistica per operatori del settore; iniziative di informazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

(Segue)