Roma, accordo Ama-Comieco per migliorare raccolta carta

Roma, 5 feb. (askanews) - Intercettare maggiori quantitativi di carta e cartone dalla raccolta differenziata e migliorare la qualità dei rifiuti in cellulosa avviabili a riciclo nella città di Roma. Sono questi - si legge in una nota dell'Ama - gli obiettivi dell'accordo per il 2017 che è stato sottoscritto da Ama e Comieco (il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) che vedrà coinvolti, preliminarmente, alcuni municipi nella prima parte del 2017.

Una serie di azioni mirate congiunte interesseranno i circa 340 mila abitanti del VI e del IX municipio serviti con la raccolta "porta a porta" e circa 3.200 utenze commerciali complessive presenti in 2 aree del I e XI municipio (rispettivamente, il quadrante che si sviluppa attorno al quartiere ebraico e l'area Grimaldi-Marconi).

Con la stipula dell'accordo, Comieco si impegna a realizzare un'indagine conoscitiva per valutare i punti di forza e debolezza dei servizi di raccolta Ama oltre che la conoscenza tra gli utenti delle "buone regole" per separare i rifiuti; effettuerà verifiche merceologiche sulla raccolta differenziata della carta, per individuare la frazione estranea presente, e nei rifiuti indifferenziati, per verificare la percentuale di carta ancora recuperabile. Con il coinvolgimento dei Municipi, le associazioni locali e vari centri aggregativi saranno poi avviate campagne mirate di comunicazione con particolare riferimento al tessuto sociale e urbanistico dei quartieri coinvolti.

