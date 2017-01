Meleo: in Giorno Memoria segnale vicinanza alla Comunità ebraica

Roma, 27 gen. (askanews) - Da oggi a Roma l'abbonamento annuale del trasporto pubblico per i perseguitati razziali sopravvissuti ai campi di sterminio e residenti nella Capitale è gratuito. Lo annuncia in una nota il Campidoglio.

L'agevolazione è stata possibile grazie ad un'operazione di co-marketing di Atac: in pratica una sponsorizzazione compenserà il costo degli abbonamenti.

"Questo è un segnale di vicinanza che l'amministrazione capitolina vuole dare alla Comunità ebraica di Roma. E vuole lanciarlo oggi, nel Giorno della Memoria, proprio per ribadire l'importanza di questa giornata. È fondamentale non dimenticare la tragedia della Shoah", commenta l'Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo.