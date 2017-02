Roma, 25 feb. (askanews) - Spari fuori da un locale nella zona di piazza Guglielmo Marconi. E quattro uomini, tre italiani ed uno spagnolo, rimangono feriti dai colpi di pistola esplosi da un soggetto che avrebbe sparato dopo una lite.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, del commissariato Esposizione, sono stati anche ritrovati alcuni bossoli a terra. In una nota si informa che i feriti, di cui uno in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita.