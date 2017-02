Roma, 4 arresti dei Carabinieri al Pigneto in poche ore

Roma, 5 feb. (askanews) - A Roma, i Carabinieri della Compagnia piazza Dante, nel quartiere Pigneto, in poche ore hanno arrestato 4 persone. In particolare in via del Pigneto è finito in manette un cittadino tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai i Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana sorpreso dopo aver ceduto una dose di eroina ad un cliente. A seguito di perquisizione il pusher è stato trovato in possesso anche di numerose dosi di cocaina e 65 euro in contanti, tutto sequestrato. Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante, in piazza del Pigneto hanno arrestato un cittadino romano di 30anni. I militari, nel corso di un controllo lo hanno trovato in possesso di varie dosi di marijuana, cocaina ed hashish, tutto sequestrato.

