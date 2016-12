Roma, 21 dic. (askanews) - "Come regione Lazio abbiamo purtroppo assistito anche noi a ottobre a questo diniego. Noi come consiglio, con tutte le forze politiche presenti in Regione tranne quelle che in altri enti hanno lavorato contro la candidatura, abbiamo approvato una mozione a sostegno delle Olimpiadi a Roma. Come istituzione non ci possiamo ritenere responsabili del ritiro della candidatura, ma politicamente sentiamo una responsabilità anche se il diniego è arrivato da un'altra istituzione, da qualche parte forse abbiamo sbagliato. La scelta rimane incomprensibile". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, di un evento nella sede del consiglio regionale alla Pisana in occasione della premiazione degli atleti Olimpici e Paralimpici del Lazio che hanno gareggiato e trionfato alle Olimpiadi di Rio 2016 e la società Asd Amatrice Calcio, nella sede del Consiglio regionale. "Era una prospettiva di rilancio e di speranza per la regione e vederla sfumare, più per una presa di posizione aprioristica e non per motivi concreti, è stato un atteggiamento istituzionali che ci ha sorpreso e disorientato" ha aggiunto Leodori. "Spero ci possano essere occasioni per recuperare questa brutta figura internazionale" ha concluso.