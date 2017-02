Roma, 17enne moldava caduta da 7 piani: non ha lasciato messaggi

Roma, 14 feb. (askanews) - A Roma sono ancora da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato una ragazza di 17 anni, moldava, a precipitare dal settimo piano di un palazzo in Via Agrigento, quartiere Nomentano.

La giovane è ora ricoverata al Policlinico Umberto I, in condizioni gravissime: è in coma ed è in corso un intervento chirurgico per ridurre le fratture multiple provocate dalla caduta.

La 17enne, ha ricostruito la polizia, è caduta da una finestra di servizio del palazzo, su un pianerottolo al settimo piano, che si apre su un cortile interno, stabile in cui la ragazza non viveva. Sul pianerottolo, vicino alla finestra, i poliziotti hanno trovato una giacca e uno zaino, con all'interno un abbonamento dei mezzi pubblici dal quale si è risaliti alla sua identità. Non sarebbe stato trovato alcun biglietto o messaggio per spiegare le ragioni del gesto.

Gli inquirenti hanno avvisato dell'accaduto i familiari della ragazza, che non sono a Roma.