Roma, 24 feb. (askanews) - Roma Capitale in campo per la sostenibilità ambientale. Dopo l'adesione alla tredicesima edizione di "M'illumino di meno", promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, che si svolgerà oggi con lo spegnimento simbolico dell'illuminazione in alcuni dei luoghi più significativi della città, arriva anche il "Vademecum per un ufficio sostenibile", predisposto dall'Assessorato per la Sostenibilità Ambientale ed il Dipartimento Ambiente.

L'obiettivo - spiega una nota del Campidoglio - è stimolare, con azioni concrete e piccoli gesti quotidiani, la riduzione del consumo di energia, la tutela della salute ed un uso più efficiente delle risorse negli uffici capitolini. Sono stati elaborati una serie di suggerimenti rivolti a tutto il personale dell'Amministrazione, suddivisi in cinque aree tematiche: salute; carta; risparmio energetico; acqua; riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Tra i consigli utili per la tutela della salute, l'uso delle scale che porterebbe ad un risparmio di circa 0,05 kWh ogni volta che non si utilizza l'ascensore. Così come l'utilizzo del trasporto pubblico o delle bici anziché dei mezzi privati per raggiungere il lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza per l'uso dei videoterminali.

(Segue)