Roma, 29 dic. (askanews) - "Stamattina il Cdm ha deciso, in ottemperanza e su richiesta dell'Ue rispetto a una situazione nazionale di discariche, una vicenda che inizia nel 1999, di istituire un commissario unico rispetto a circa 250 discariche in Italia che erano a rischio di infrazione, che ora sono scese a 99. L'Ue ha indicato la richiesta dell'istituzione di un commissario, per avviare, anche visti i risultati, l'ipotesi di rimuovere la procedura di infrazione. Noi ci siamo presentati a testa alta perché i dati sono molto chiari: dal 2003 al 2013 i siti regionali sotto rischio infrazione erano 21. Dal 2013 abbiamo avviato una collaborazione col Ministero: 9 sono state stralciate, il 2 dicembre abbiamo inviato la documentazione per lo stralcio di altre 7 e sono coperte con finanziamento, e stanno andando avanti, le ultime 5 con l'obiettivo di chiudere questo rischio di procedura di infrazione per giugno". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando in Aula dinanzi al Consiglio regionale riunito per la discussione del Bilancio 2017.

"Ovviamente rispetto a una dinamica nazionale abbiamo dato parere positivo all'istituzione di una figura commissariale che anche grazie ai poteri derogatori che ne possono discendere farà l'interlocutore unico dell'Italia nei confronti dell'Ue", ha aggiunto.