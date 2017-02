Roma, 17 feb. (askanews) - "Discariche a cielo aperto al campo nomadi di viale Palmiro Togliatti: una situazione indecente aggravata dai roghi tossici che durante la notte rendono l'aria irrespirabile. I cittadini di Torre Maura, Torre Spaccata, Don Bosco e Lamaro non ne possono più e chiedono aiuto alle istituzioni. La Regione Lazio non resti a guardare: i roghi tossici mettono a rischio la salute e la sicurezza dei residenti, presenterò un'interrogazione urgente all'assessore all'ambiente affinché disponga l'intervento immediato di Arpa". E' quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). "In quel campo nomadi si accumulano ogni giorno cumuli e cumuli di spazzatura, di ogni genere, che la notte vengono sistematicamente dati alle fiamme. Non si può tollerare una evidente condizione di degrado e illegalità di cui a fare le spese sono, come sempre, i cittadini romani".