Roma, 26 dic. (askanews) - "Raggi continua a promettere una città più pulita ma i cassonetti debordano di spazzatura e le strade sono sempre più sporche. A Roma si chiude l'annus horribilis e si prepara ad arrivare quello del de profundis?". È quanto afferma Stefano Pedica del PD. "Per le strade della Capitale abbiamo visto topi, cinghiali e maiali - sottolinea Pedica -. Il grande zoo di Roma ringrazia per essere stato sfamato da amministratori incapaci di dare decoro a questa città. I rifiuti aumentano e i cittadini continuano a pagare senza avere servizi. Basta parlare solo di poltrone, c'è una città che rischia di essere sommersa dalla spazzatura. Raggi&Co si diano da fare, facciano di tutto per evitare che il 2017 diventi l'anno del de profundis".