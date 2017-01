Roma, 17 gen. (askanews) - La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore con delega ai Rifiuti Mauro Buschini, ha approvato la delibera sulle "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni". Si tratta di un provvedimento annunciato nei mesi scorsi e che promuove la tariffazione puntuale come uno strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite la raccolta differenziata. "L'approvazione in giunta di questa delibera - ha spiegato Buschini - si basa sul criterio principale di riduzione della produzione dei rifiuti e in particolare di quelli non inviati a riciclaggio. Si tratta, senza dubbio, di uno strumento importante per incentivare i cittadini a fare nel miglior modo possibile la raccolta differenziata per giungere a un piano tariffario che premierà, con agevolazioni sulle bollette, chi produrrà meno rifiuti". Un metodo - come spiegato da Buschini - che non si basa più sul numero dei componenti dei nuclei familiari e sui metri quadri delle abitazioni, ma sulla quantità e sulla correttezza nel conferimento da parte di ciascun utente. (Segue)