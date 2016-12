Roma, 21 dic. (askanews) - "La beffa dei rifiuti sulle spalle degli imprenditori romani continua": sono oltre cento i ricorsi raccolti tra le piccole e medie imprese dalla Cna di Roma, che, dopo la risposta negativa dell'Ama, ha presentato ricorso in Commissione Tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Con un elemento nuovo: le modifiche che il Campidoglio dovrà fare sul bilancio bocciato dall'Oref. Sarà questa la sede per riconsiderare la questione.

L'associazione ha infatti avviato una battaglia sullo spinoso tema dell'esclusione - non applicata - dalla TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali. In base alla legge nazionale, infatti, per queste aree il tributo TARI a carico dell'impresa dovrebbe essere pari a zero. (Segue)