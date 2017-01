Ex dg azienda trasporti capitolina intervenuto a Radio Roma Capitale

Roma, 10 gen. (askanews) - "Mi aspettavo un atteggiamento diverso dalla Giunta Raggi, speravo che la riorganizzazione che era cominciata in Atac fosse continuata. Le direzioni erano state ridotte a due ed era iniziato il percorso di riduzione del debito. Io e l'ex amministratore Brandolese non abbiamo condiviso il piano industriale presentato e abbiamo fatto un passo indietro". Lo ha detto Marco Rettighieri, ex direttore generale di Atac, ai microfoni di Radio Roma Capitale.

"Sono sempre del parere che Atac possa essere risanata perché il patrimonio umano è indubbiamente presente. In passato è stata amministrata male e questo ha portato ad una società ormai prossima al collasso. Il risanamento comporterebbe un lavoro tra i tre e i cinque anni, con mani libere e autonomia di carattere gestionale", ha aggiunto l'ex dg di Atac.

Per quanto riguarda gli immobili, Rettighieri ha detto che "l'idea era di ritirarsi da tutti gli uffici in affitto, riportare tutti nel patrimonio di Atac e vendere ciò che è superfluo".

Sulle spese pazze per gli pneumatici degli autobus l'ex dg ha spiegato che "non c'era controllo e quindi era difficile sapere cosa era stato cambiato e in che modo. Questo mi ha fatto sorgere dei sospetti e questi sospetti sono stati portati alla Procura. Sarà quest'ultima poi a valutare", ha spiegato l'ex direttore generale di Atac.