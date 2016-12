Roma, 21 dic. (askanews) - Non è arrivata in Procura la delibera dell'Anac in cui è stato riscontrato un conflitto d'interesse nella nomina alla Direzione turismo in Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele. Il dato viene riferito da autorevoli fonti di Piazzale Clodio.

Il documento dll'Authority anticorruzione - secondo quanto si è appreso - dovrebbe confluire nel fascicolo avviato nei giorni scorsi dal pm Francesco Dall'Olio e dall'aggiunto Paolo Ielo riguardante alcune nomine effettuate dal sindaco Virginia Raggi.

In questo ambito sono stati acquisiti atti dalla polizia in Campidoglio, nelle scorse settimane. Al vaglio ci sono le posizioni dell'ex capo di Gabinetto Carla Raineri; del responsabil3e della Segreteria Salvatore Romeo; di Andrea Mazzillo e Antonio De Santis.