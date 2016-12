Roma, 27 dic. (askanews) - "Ci sarà una discussione sul bilancio, non c'è dubbio che anche in quel contesto sarà opportuno affrontare un tema che è quello di un dibattito politico più generale sul futuro dell'Italia e di questa istituzione. Non aprirei un dibattito a parte su un tema che è solo giornalistico". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenendo in Consiglio regionale in apertura di seduta sul Bilancio, in replica al vicepresidente dell'Aula Francesco Storace, capogruppo de La Destra. Stamattina Storace aveva scritto su Il Giornale d'Italia che "tutto lascia pensare che Zingaretti, se si voterà per le elezioni politiche anticipate, lascerà la guida della Regione" e oggi ha chiesto esplicitamente al governatore se quello in discussione fosse "l'ultimo suo bilancio regionale". (segue)