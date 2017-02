Roma, 9 feb. (askanews) - Promuovere il protocollo Garanzia Giovani in agricoltura e le opportunità previste nel Programma di Sviluppo Rurale nella provincia di Viterbo. Con questo obiettivo gli assessori regionali al Lavoro, Lucia Valente e ed all'Agricoltura, Carlo Hausmann hanno incontrato le imprese del settore agricolo e l'Università della Tuscia presso la casa dell'Agricoltura di Viterbo, nel secondo degli appuntamenti che i due assessorati hanno organizzato in tutto il Lazio. "Per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro - ha detto Valente - bisogna partire dall'accompagnamento attivo, che parte dalla presa in carico del giovane entro 60 giovani dalla sua registrazione al programma a loro dedicato. Nella nostra Regione, grazie a Garanzia Giovani, misura finanziata dall'unione europea con 137 milioni di euro, in meno di tre anni 14mila ragazzi tra i 15 e i 29 anni hanno trovato lavoro". "Garanzia Giovani - ha detto l'assessore regionale Hausmann - può rappresentare una grande opportunità per i ragazzi che hanno voglia di intraprendere nuove attività d'impresa in agricoltura. Il settore nella nostra regione ha bisogno di crescere in chiave innovativa e creativa e le opportunità per esprimere nuove idee e progetti sono davvero tante". Tra gli esiti dell'incontro, l'impegno a realizzare un open day negli spazi dell'Università della Tuscia per far conoscere agli studenti tutte le possibilità e gli strumenti che hanno a disposizione con Garanzia Giovani.